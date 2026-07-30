विज्ञापन

कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, रेजिडेंट डॉक्टरों से मारपीट और ICU में तोड़फोड़

रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है. पूरी घटना ICU के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. 

Read Time: 3 mins
Share
कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, रेजिडेंट डॉक्टरों से मारपीट और ICU में तोड़फोड़
कोटा मेडिकल कॉलेज में विवाद के बाद मारपीट.
NDTV Reporter

कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल ICU में एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. मृतक के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की, और ICU में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार, रामपुरा निवासी अमर सिंह नरूका को ब्रेन स्ट्रोक के चलते गंभीर अवस्था में मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया था.  इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए सीपीआर दिया, लेकिन उनकी मौत हो गई.  

ICU में तोड़फोड़ की 

मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए. आरोप है कि शक्ति सिंह सहित 5 से 7 परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद डॉ. अर्पित सिंघल, डॉ. आयुष शर्मा और डॉ. भारतेन्द्र मंगल के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. इस दौरान  ICU में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे वहां भर्ती अन्य गंभीर मरीजों के उपचार में भी बाधा उत्पन्न हुई.

कार्य बहिष्कार की चेतावनी

सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पीड़ित चिकित्सकों की ओर से महावीर नगर थाने में राजकार्य में बाधा, मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने शक्ति सिंह नाम के एक युवक को हिरासत में भी ले लिया है. घटना की पूरी तस्वीरें अस्पताल के CCTV कैमरों में भी कैद हुई है. घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश है. रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है. 

परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप 

मृतक के दामाद ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मरीज की हालत में पहले सुधार था, लेकिन बुधवार रात बेड शिफ्ट किए जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ को कई बार इसकी जानकारी दी, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई. 

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. अस्पताल प्रशासन भी घटना की आंतरिक जांच कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: व‍िदेशों में महका झालावाड़ का बासमती चावल, ईरान, इराक और यूएई में बढ़ी मांग तो क‍िसान मालामाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Kota Medical College Hospital, Dispute, Patient, Patient Death
Get App for Better Experience
Install Now
Close