विज्ञापन

पुलिस आई तो बेड के अंदर बंद हो गया, यूपी के किसान से ठगे थे 90 हजार - Video

झुंझुनूं के एक व्यक्ति के बारे में यूपी के एक किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने उससे आम खरीदे लेकिन पैसे हड़प गया.

Read Time: 3 mins
Share
पुलिस ने बेड के अंदर से आरोपी को ढूंढ निकाला
NDTV

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए एक अलग ही तरकीब निकाली. पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो वह बेड के अंदर घुसकर बंद हो गया. लेकिन उसकी बचने की यह कोशिश नाकाम हो गई. सिंघाना थाना पुलिस ने आरोपी को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया. इस घटना का वीडियो भी बनाया गया और इसमें दिख रहा है कि आरोपी के घर पर क्या हुआ और पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्त में लिया. आरोपी का नाम राहुल सैनी है और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के एक किसान से आम खरीदकर उसके 90 हजार रुपए हड़पने का आरोप है.

किसान के पैसे देने से किया इनकार

सिंघाना थानाधिकारी ने बताया कि राहुल सैनी के बारे में उत्तर प्रदेश के एक किसान शराफत अली ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने आरोप लगाया था कि उसने किसान से आम मंगवाने के बाद करीब 90 हजार रुपये की ठगी की और पैसे देने से इनकार कर दिया. पीड़ित किसान की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद सिंघाना थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. आखिर थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश दी. 

आरोपी को खोजने के लिए पुलिस ने पूरा घर छान मारा

आरोपी को खोजने के लिए पुलिस ने पूरा घर छान मारा
Photo Credit: NDTV

पुलिस को देखकर आरोपी घर में रखे बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छिप गया. हालांकि, पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी. तलाशी के दौरान पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली और आखिरकार आरोपी को बेड के भीतर से खोजकर गिरफ्तार कर लिया. यह सारी घटना वीडियो में रिकॉर्ड की गई है.

पहले भी चेक हुआ था बाउंस

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ करीब एक वर्ष पहले चेक बाउंस का मामला भी दर्ज हो चुका है. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर अन्य खुलासे होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-: IPS कांबले शरण गोपीनाथ का बड़ा एक्शन, रातों-रात ASI समेत 4 पुलिसकर्मियों को कर दिया निलंबित

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Jhunjhunu News, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Close