जयपुर में बड़ा हादसा: घर के अंदर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 की मौत; कई झुलसे

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के खो नागोरियान इलाके में एक घर के अंदर चल रही पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई. इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और दमकल व प्रशासन की टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हैं.

रिहायशी इलाके में हुआ हादसा

आयशा नगर के तलाई क्षेत्र में यह पटाखा फैक्ट्री घनी आबादी के बीच एक मकान में चल रही थी. बताया जा रहा है कि घर में रखे किसी ज्वलनशील पदार्थ ने अचानक आग पकड़ ली. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर काम कर रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला.

घायलों को SMS अस्पताल किया गया रेफर

हादसे में झुलसे 5 लोगों को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया. इनमें से कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है. डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है.

दमकल की दो गाड़ियां बुझा रही हैं आग

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग ने मोर्चा संभाल लिया. मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. फिलहाल दमकल की दो गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं ताकि आग को आस-पास के घरों तक फैलने से रोका जा सके.

आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार

जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक और एडीएम सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और हालात की निगरानी कर रहे हैं. कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि घर के अंदर रखे किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल मौतों और घायलों का आधिकारिक आंकड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही एक प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया जाएगा.

सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सुबह करीब 11:15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गईं. उन्होंने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचना रेस्क्यू टीम के लिए भारी चुनौती बन गया था.

बचाव कार्य के दौरान टीम ने देखा कि एक व्यक्ति ने जान बचाने के लिए बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसी में बुरी तरह फंस गया. रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे खींचकर बाहर निकाला, हालांकि तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था. जानकारी के अनुसार, घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखा था और कुल 8 लोग मौजूद थे. इनमें से गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. नेता अमीन कागजी ने इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

दूसरी ओर, ADM युगांतर शर्मा ने कहा कि घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थ मिला है, लेकिन यह फैक्ट्री असल में किस चीज की थी और यहां क्या काम होता था, यह अभी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

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