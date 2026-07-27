प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून के सक्रिय होने की उम्मीद है. आज प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कल से एक नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से मॉनसून सक्रिय होगा. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है. इसकी वजह से आज और अधिक तीव्र होकर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है.

इसके साथ ही यह वेदर सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके असर से 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

भारी बारिश की संभावना

29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

कम बारिश से किसान परेशान

रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिलों में बरसात हुई. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हुई बरसात को छोड़कर प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहा. इस बार मॉनसून में बरसात कम होने से आमजन और किसान परेशान है. बारिश कम होने और धूप पड़ने से पारा भी लगातार बढ़ रहा है. कई शहरों में उमस और गर्मी बढ़ गई है.

27 जिलों में औसत से कम बारिश

दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, करौली, खैरथल-तिजारा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर सहित 12 जिलों में कम बारिश जारी है, जबकि मानसून के विलंबित आगमन और मध्य-मौसम के लंबे शुष्क दौर के कारण 27 जिलों में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है.

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