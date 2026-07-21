राजस्थान में कोटा-बूंदी के किसानों को बड़ी राहत, सिंचाई के लिए 2 बांध से छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी

राजस्थान में कोटा, बून्दी और बारां के किसानों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बड़ी राहत मिली है. खरीफ फसलों के लिए नहरी पानी की कमी को देखते हुए बिरला ने एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की. इसके बाद गांधी सागर बांध से अतिरिक्त 2000 क्यूसेक और राणा प्रताप सागर बांध से 1000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ने का निर्णय लिया गया. वर्तमान में नहरों में 2000 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है, जो इस निर्णय के बाद बढ़कर 5000 क्यूसेक हो जाएगा.

कमजोर मानसून ने पानी की आपूर्ति प्रभावित

महज दस दिनों में यह दूसरी बार है, जब श्री बिरला की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध से सीधे कोटा-बून्दी क्षेत्र के किसानों के लिए अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस वर्ष कमजोर मानसून के कारण राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर सामान्य से कम रहने से नहरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी.

इस निर्णय के बाद क्षेत्र की नहरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खरीफ फसलों को समय पर सिंचाई मिल पाएगी. तात्कालिक राहत के रूप में राणा प्रताप सागर बांध से सोमवार को 1000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी छोड़ा गया है. आगामी दिनों में अच्छी वर्षा होने और राणा प्रताप सागर का जलस्तर बढ़ने पर नहरों में और अधिक पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा.

गांधी सागर बांध से 2000 क्यूसेक पानी देने का आश्वासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी सोमवार को क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी अनिल कुमार अग्रवाल को जल्द गांधी सागर बांध से अतिरिक्त 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. इससे पहले 10 जुलाई को किसानों ने बिरला से मुलाकात कर नहरों में पानी की कमी से खरीफ फसलों के प्रभावित होने की चिंता जताई थी.

इसके बाद बिरला ने तत्काल संबंधित अधिकारियों और मध्यप्रदेश सरकार से चर्चा कर गांधी सागर बांध से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. उनकी पहल पर उसी समय 1800 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ा गया था. अब किसानों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त 3000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी.

यह भी पढे़ं-

कैसा डॉक्टर बनेगा? 14 साल में MBBS पास नहीं कर सका छात्र, हाईकोर्ट क्यों गया

राजस्थान में निकाय चुनाव की डेट आई सामने, कब वोटिंग? सरकार ने हाईकोर्ट को बताया पूरा शेड्यूल