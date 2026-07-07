रीट की तैयारी का झांसा देकर रेप करने वाला प्रिंसिपल निलंबित, FIR दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग का एक्शन

राजस्थान के डीग में छात्रा से रेप के आरोपी शिक्षक रणधीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. शिक्षक पर आरोप है कि छात्रा को झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया. इस मामले के बाद से क्षेत्र और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया. प्रकरण संज्ञान में आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. मंत्री ने शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट को तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए.

प्रिंसिपल के पद पर है आरोपी

आरोपी शिक्षक रणधीर सिंह डीग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली चौथ में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है. एक युवती ने उद्योग नगर थाने में रणधीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल ने रीट की तैयारी कराने के बहाने उसके साथ रेप किया. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आदेश के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल को निलंबन काल के दौरान मुख्यालय ऑफिस बाड़मेर में रहेगा.

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प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस जांच शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग भी हरकत में आया. एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग ने माना कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है, जिस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत संज्ञान लिया.

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