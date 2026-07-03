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सरकारी कर्मचारियों की तबादलों की तारीख बढ़ी, राजस्थान में 10 जुलाई तक जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट

राजस्थान सरकार ने तबादलों में जारी छूट को 10 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. पिछले महीने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बैन हटाते हुए 5 जुलाई तक अनुमति दी गई थी.

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सरकारी कर्मचारियों की तबादलों की तारीख बढ़ी, राजस्थान में 10 जुलाई तक जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट
सरकारी कर्मचारियों- अधिकारियों के लिए ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर.

राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बड़ी खबर हैं. भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. ट्रांसफर पर लगी रोक में दी गई छूट की अवधि 5 दिन के लिए बढ़ाई गई है. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर तबादलों की छूट की अंतिम तिथि 10 जुलाई कर दी है, जो पहले 5 जुलाई थी. यानी ट्रांसफर की लिस्ट 10 जुलाई तक जारी हो सकेगी.

थर्ड ग्रेड टीचर्स को राहत नहीं

पिछले महीने 19 जून को सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर विंडो खोली गई थी. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने बैन हटाते हुए तबादलों की अनुमति 5 जुलाई तक दी. आदेश के तहत, स्थानांतरण पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में 5 जुलाई तक छूट दी गई थी. अब इस छूट की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. 

सरकार के इस फैसले के बाद अब विभिन्न विभागों में लंबित तबादला प्रस्तावों पर अगले कुछ दिनों तक कार्रवाई जारी रह सकेगी. हालांकि, सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस छूट से बाहर रखा है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के तबादलों पर बैन जारी रहेगा. वहीं, चिकित्सकों को भी छूट नहीं दी गई है.वर्षाकाल में संचालित बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध अगले आदेश तक यथावत रहेगा.

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