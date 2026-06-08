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राजस्‍थान का फ‍िर बढ़ने लगा पारा, गर्मी से लोग परेशान; आंधी-बार‍िश का अलर्ट जारी 

Weather Alert: राजस्‍थान में हुई बार‍िश से तापमान कम हो गया था, लेक‍िन अब फिर से गर्मी बढ़ने लगी है. उमस से लोग परेशान हो रहे हैं.

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राजस्‍थान का फ‍िर बढ़ने लगा पारा, गर्मी से लोग परेशान; आंधी-बार‍िश का अलर्ट जारी 
जयपुर में शाम को हल्की बारिश से तापमान कम हो गया, जिससे गर्मी से राहत मिली. (Photo- NDTV)

New Weather Alert: राजस्‍थान में आज आंधी-बारिश के साथ हीटवेव का अलर्ट है. मौसम  विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड़ के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है. हनुमानगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है. 

जयपुर में हुई बारिश 

रविवार को प्रदेश में मिला जुला मौसम रहा. उमस से लोग बेहाल नजर आए. दिन भर खिली धूप ने गर्मी से लोगों को परेशान किया. हालांकि, देर शाम राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बरसात हुई. इससे रात को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली.  

हल्की बारिश की संभावना 

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है. इसके बाद पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर मध्यम दर्जे का मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है. 

पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज से 11 जून के दौरान कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री से. दर्ज होने व कहीं-कहीं हीटवेव चलने की संभावना है.  

श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री 

प्रदेश में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री दर्ज किया गया.  वहीं, अन्य शहरों में भी अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है.  जयपुर में तापमान में 4 डिग्री से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई.  राजधानी में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया.

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