रणथंभौर में सेटेलाइट कॉलर और सिम कैमरों से होगी बाघों की निगरानी, मिलेगा पल पल का अपडेट

Ranthambore Tiger Reserve News: राजस्थान के सबसे बड़े और 'बाघों की नर्सरी' कहे जाने वाले रणथंभौर टाईगर रिजर्व में अब बाघों की निगरानी आधुनिक तकनीक से की जायेगी. इसके लिए रणथंभौर टाईगर रिजर्व ने एनटीसीए से अनुमति मांगी है, अगर एनटीसीए से अनुमति मिल जाती है तो रणथंभौर के बाघों की मॉनिटरिंग अब जीएसएम कैमरों और सेटेलाइट सिस्टम के माध्यम से की जायेगी, जिससे ना सिर्फ बाघों की बेहतर मॉनिटरिंग हो पायेगी, बल्कि बाघों को लेकर वनाधिकारियों की भागदौड़ के साथ चिंता भी कम होगी. साथ ही आधुनिक तकनीकी से बाघों के पल पल के मूवमेंट की सटीक जानकारी भी मिलेगी

रणथंभौर टाईगर रिजर्व

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रणथंभौर में बढ़ रही बाघों की संख्या

रणथंभौर टाईगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते रणथंभौर के कई बाघ टेरेटरी की तलाश में रिजर्व से बाहर बाहर निकल जाते है, जिनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि रणथंभौर में बाघों की मॉनिटरिंग और ट्रेकिंग को लेकर पहले से ही सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है, अभी थर्मल कैमरों के माध्यम से बाघों पर नजर रखी जाती है, लेकिन बावजूद इसके कई बाघ रणथंभौर से बाहर निकल जाते है, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता, ऐसे में अब रणथंभौर वन प्रशासन बाघों की पल पल की मॉनिटरिंग और ट्रेकिंग के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने जा रहा है.

8 से 10 बाघों के सेटेलाइट कॉलर लगाया जायेगा

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया की बाघों की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर में जीएसएम कैमरे और सेटेलाइट तकनीकी का उपयोग करने का विचार बनाया गया है, अगर एनटीसीए से अनुमति मिलती है तो सबसे पहले 8 से 10 बाघों के सेटेलाइट कॉलर और जीएसएम कैमरा लगाया जायेगा ताकि बाघों के पल पल के मूवमेंट की जानकारी मिल सके, पहले से लगे सर्विलांस सिस्टम के थर्मल कैमरों को रिएक्टिवेट कर उन्हें आधुनिक बनाया जा रहा है,

बाघों की मॉनिटरिंग

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सौर उर्जा से रिचार्ज होंगे कैमरे

बाघों की मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए रणथंभौर में लगाये जाने वाले जीएसएम कैमरे आधुनिक तकनीक से लैस होंगे जो वायरलेस सर्विलांस पर चलते हैं, ये कैमरे इंटरनेट और वाई-फाई की बजाए सिम कार्ड के जरिए चलते हैं. जिन्हें आसानी से मोबाइल के जरिए ट्रैक किया जा सकता है, उनमें रिचार्जेबल बैटरी लगी रहती है जो सौर ऊर्जा से जुड़ी रहती है और सोलर पैनल से रिजार्च हो जाती है, इतना ही नहीं ये जीएसएम कैमरे रात के समय मे भी हाई क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होते हैं. वनाधिकारी अपने मोबाइल पर एप के माध्यम से इन कैमरों की लाइव फुटेज देख सकते है जिससे बाघों की मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सकती है.

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