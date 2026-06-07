राजस्थान: (Conversions) उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कई बार शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन पहली बार पुलिस ने इससे जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें धर्म गुरु भी शामिल है. यह कार्रवाई उदयपुर जिले से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव में हुई है.

पुलिस ने मारा छापा

कानूवाड़ा ब‍िलखाई गांव के एक खेत में धर्म सभा चल रहा था. आरोप है क‍ि वहां धर्म पर‍िवर्तन कराया जा रहा था. इसकी श‍िकायत पुल‍िस से की गई. पुल‍िस धर्म सभा में छापा मारकर आरोपियों को डिटेन किया है. जानकरी के अनुसार, पकड़े गए लोगों में उदयपुर सहित छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोग शामिल हैं.

कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन

ऋषभदेव थानाधिकारी हेमंत अहारी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि गांव के ही एक व्यक्तिधर्म सभा का आयोजन करा रहा है. सभा पिछले दो दिन से चल रही थी, जहां पर आसपास गांव के लोगों को बुलाकर धर्म बदलने के लिए कहा जा रहा है. शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे. धर्म सभा से धर्म गुरु और कुछ स्थानीय लोगों को डिटेन किया है. अभी पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही मामला साफ होगा.

आदिवासियों को कर रहे टारगेट

गांव के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गरीब आदिवासियों को टारगेट कर पिछले कई दिनों से यहां धर्म परिवर्तन का माहौल बनाया जा रहा था. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे खुद बुलाया गया था, और धर्म बदलने का लालच दिया गया. इसके बदले आर्थिक सहायत देने को बात कही. हालांकि, पूछताछ के बाद ही सामने आएगा और पुलिस खुलासा करेगी.

पुलिस ने रिमांड पर लिया

उदयपुर के डीएसपी राजीव राहर ने बताया कि धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको कोर्ट में पेश पर रिमांड पर लिया गया है. अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी. इसके साथ ही मोबाइल खंगाले जाएंगे. इसके बाद सामने आएगा कि इनका नेटवर्क कितना फैला है और कहा कहा धर्म परिवर्तन से जुड़ी धर्म सभाएं कर चुके है.

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