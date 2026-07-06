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भजनलाल सरकार ने चार पार्कों के बदले नाम, अब सभी एक ही नाम से जाने जाएंगे 

जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में  4 पार्कों के नाम बदल द‍िए गए हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने वीड‍ियो जारी करके घोषणा की.  

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भजनलाल सरकार ने चार पार्कों के बदले नाम, अब सभी एक ही नाम से जाने जाएंगे 
सीएम भजनलाल शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाया.
सीएम सोशल मीडिया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम उनके नाम पर करने और उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चलने की अपील की. 

चार शहरों में चार पार्कों के नाम बदले 

सीएम ने कहा कि जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर-12 योजना स्थित पार्क का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा. साथ ही, इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी स्थापित किए जाएंगे.  

श्यामा प्रसाद के आदर्शों को आत्मसात करने की अपील 

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा क‍ि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित रहा. उनके विचार, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. ऐसे में यह पहल भावी पीढ़ियों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरणा देने का एक विनम्र प्रयास है. सीएम ने प्रदेश के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे उनके आदर्शों और संकल्पों को आत्मसात करते हुए विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं. 

इन 4 पार्कों के नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी 

  1. जयपुर का 'वुडलैंड पार्क'  
  2. जोधपुर के विवेक विहार कॉलोनी में स्थित लोकप्रिय 'सेंट्रल पार्क'  
  3. कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित प्रमुख पार्क 
  4. उदयपुर की सेक्टर-12 योजना के तहत बने बड़े पार्क को इस सूची में शामिल किया गया है. 

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