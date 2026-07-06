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लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार कानून में बदलाव की तैयारी? राजस्थान में UCC के ड्राफ्ट पर लोग भी दे सकेंगे राय

राजस्थान में सामाजिक संगठन, एनजीओ और आम लोगों की रायशुमारी के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. हर संभाग में जनसुनवाई शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

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लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार कानून में बदलाव की तैयारी? राजस्थान में UCC के ड्राफ्ट पर लोग भी दे सकेंगे राय
राजस्थान में समान नागरिक संहिता (RUCC-2026) का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है.

राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता (RUCC-2026) का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. इन सबके बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है. कांग्रेस ने हर संभाग स्तर पर होने वाली जनसुनवाई का बहिष्कार करने की तैयारी कर ली है. दरअसल, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सुझाव के लिए जनसुनवाई की तैयारी है. इसमें सामाजिक संगठन, विधि विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और आम नागरिक अपनी राय रख सकेंगे. इस रायशुमारी के बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया जाएगा.

30 जून को बैठक में दिए थे निर्देश

गृह विभाग की ओर से 30 जून को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जनसुनवाई के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है. अधिकारियों से कहा गया कि जनसुनवाई में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाए.

इन मुद्दों पर सुझाव लेगी सरकार

संयुक्त शासन सचिव अंजली राजोरिया ने बताया कि समिति विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), भरण-पोषण, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर सुझाव ले रही है. 

जयपुर में जनसुनवाई रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. कलेक्ट्रेट में 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सुझाव लिए जाएंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक आम नागरिकों के लिए जनसुनवाई होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा. 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम नागरिकों की जनसुनवाई होगी. इस दौरान RUCC-2026 समिति की सदस्य डॉ. शुचि चौहान नागरिकों से सुझाव लेंगी. 

ये है संभागवार कार्यक्रम 

बीकानेर: 2 और 3 जुलाई
जोधपुर: 6 और 7 जुलाई 
अजमेर: 6 और 7 जुलाई 
उदयपुर: 13 और 14 जुलाई 
कोटा: 7 और 8 जुलाई 
भरतपुर: 9 और 10 जुलाई 

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