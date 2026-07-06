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PM मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाला कांग्रेस का पूर्व नेता गिरफ्तार, CM भजनलाल शर्मा पर भी किया था कमेंट

अजमेर पुलिस ने नरेश राघानी को गिरफ्तार किया है. आरोपी कांग्रेस संगठन में कई पदों पर रहा है, उसे शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार किया है.

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PM मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाला कांग्रेस का पूर्व नेता गिरफ्तार, CM भजनलाल शर्मा पर भी किया था कमेंट
अजमेर पुलिस ने नरेश राघानी को गिरफ्तार किया.

पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अजमेर पुलिस ने एक्शन लिया. पुलिस ने यूट्यूबर नरेश राघानी को गिरफ्तार किया है. नरेश राघानी कांग्रेस से जुड़ा रहा है और पार्टी में कई जिम्मेदारी भी निभा चुका है. यही वजह है कि गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. कृष्णगंज थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद राघानी को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया. 

कई अन्य धाराएं जोड़ने की तैयारी में पुलिस

राघानी के खिलाफ आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी. मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं. कांग्रेस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि

एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

शिकायतकर्ता ने की कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता दिनेश पाराशर ने आरोप लगाया कि नरेश राघानी ने सोशल मीडिया पर लगातार विवादित टिप्पणियां की थीं. इस संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी. पुलिस ने राघानी को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया और आगे की कार्रवाई कर दी है. हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. 

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