बीकानेर के छत्तरगढ़ में गुरुवार को भरी पंचायत में चाकू से गोदकर तीन लोगों की हत्या कर दी गई. इसके बाद अफरा-तफरी मच गई. पंचायत करने आए लोग भी भाग खड़े हो गए. सूचना पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया. मरने वालों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.
लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद
सुरजनवाली गांव में लड़की के रिश्ते को लेकर विवाद था. इस मामले का हल निकालने के लिए पंचायत चल रही थी. इसी दौरान मामला खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. दो मृतक खारवाली और एक सुरजनवाली गांव का का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि हर पहलू की जांच की जा रही है. संघर्ष के कारणों की जांच जारी है. सूचना पर छतरगढ़ थाना की पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंचे. आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी.
सीओ मौके पर पहुंचीं
खाजूवाला सीओ आकांक्षा चौधरी भी मौके पर पहुंचीं. घटना स्थल का जायजा लिया. एसपी मृदुल कच्छावा भी मौके के लिए रवाना हो गए. अस्पताल के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण और पुलिस फोर्स है.
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