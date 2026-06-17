बूंदी में आंधी-तूफान का कहर, ढही मकान की दीवार; मलबे में दबे 4 लोग कोटा रेफर

Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी जिले में मंगलवार को मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया. तेज आंधी और झमाझम बारिश के चलते तालेड़ा क्षेत्र के नैनन्दा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. यहाँ अचानक एक मकान की दीवार भरभराकर ढह गई. इस हृदयविदारक घटना में चार लोग मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया और ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राहत कार्य शुरू किया.

ग्रामीणों ने निभाई देवदूत की भूमिका

तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच जैसे ही मकान की दीवार गिरी, चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे मीनाक्षी (14 वर्ष) और कृष्णा (18 वर्ष) समेत चार लोग दब गए. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने कड़ाके की बारिश के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और मलबा हटाकर घायलों को सकुशल बाहर निकाला.

अस्पताल से कोटा किया रेफर

घायलों को आनन-फानन में तालेड़ा अस्पताल ले जाया गया. यहाँ डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया लेकिन गंभीर चोटों के चलते सभी चार घायलों को कोटा के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया. फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता देने का भरोसा दिलाया है.

आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

बूंदी जिले के कई अन्य इलाकों में भी आंधी ने भारी तबाही मचाई है. कई मुख्य मार्गों पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा और बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई. कच्चे मकानों और टीनशेडों के उखड़ने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पशुपालकों के लिए भी यह आंधी संकट बनकर आई है. प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है और स्थानीय अधिकारी लोगों की हरसंभव मदद कर रहे हैं.

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