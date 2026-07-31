जयपुर के सुबोध स्कूल में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई. सुबह करीब 8 बजकर 50 मिनट पर स्कूल के बेसमेंट में खड़ी ईवी स्कूटी में आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. आग लगने के वक्त ऊपर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, और पूरी पार्किंग में सैंकड़ों गाड़ियां खड़ी थी. ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था.

तीन ईवी गाड़ियों में पकड़ चुकी थी आग

मौके पर सबसे पहले पहुंचे गार्ड ने बताया कि जब वह पहुंचा तो वहां बहुत धुआं था. तीनों ईवी गाड़ियों ने आग पकड़ ली थी. पास में ही एक एक्टिवा खड़ी थी, सबसे पहले उसे हटाया. क्योंकि, वह पेट्रोल की गाड़ी थी तो आग पकड़ सकती थी. इसके बाद फायर सिस्टम शुरू हो गया था. इससे आग बहुत नहीं फैली और समय से काबू पा ल‍िया.

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचीं

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ऑफिसर सीता ने बताया कि उन्हें 8:50 पर आग की सूचना मिली थी. तुरंत ही मौके पर पहुंच गए थे, जब आए तो बेसमेंट में काफी धुआं था. हालांकि फायर अलर्ट सिस्टम ऑन था. करीब 20 से 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया. कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

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