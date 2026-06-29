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डकैत जगन गुर्जर की अजमेर सेंट्रल जेल में संदिग्ध मौत, कभी दी थी CM वसुंधरा के धौलपुर पैलेस को उड़ाने की धमकी

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डकैत जगन गुर्जर की अजमेर सेंट्रल जेल में संदिग्ध मौत, कभी दी थी CM वसुंधरा के धौलपुर पैलेस को उड़ाने की धमकी
डकैत जगन गुर्जर
NDTV

 राजस्थान के चंबल बीहड़ों से लेकर सूबे की सियासत में अपने खौफ और बयानों से हड़कंप मचाने वाले कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की सोमवार को अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. हाई सिक्योरिटी बैरक में जगन गुर्जर की मौत की खबर फैलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक (SP) हर्षवर्धन अग्रवाला सहित पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी तुरंत जेल परिसर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की गहन समीक्षा की. एहतियात के तौर पर जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है. साथ ही सीएफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है.

खबर विस्तार की जा रही है.

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