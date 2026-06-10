जोधपुर स्थित निजी अस्पताल में लगी आग, मरीज हुए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट

Jodhpur Hospital Fire: राजस्थान के जोधपुर में एक निजी अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि जोधपुर के पावटा स्थित मेडीहब प्राइवेट अस्पताल में अचानक आग लग गई है. इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई है. जानकारी के मुताबिक, शॉट सर्किट के बाद लगी अस्पताल में आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया. जिसके बाद वहां से लोग भागने लगे. वहीं मरीज भी जान बचाकर भागने लगे. हालांकि मरीजों को और अस्पताल स्टॉफ को बाहर निकाला गया है.

मरीजों और स्टॉफ को अस्पताल से निकाला गया बाहर

बताया जा रहा है कि अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया है, वहीं अस्पताल के सारे स्टाफ भी अस्पताल से बाहर आ गए है. फिलहाल आग से कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है.

दूसरे अस्पताल में मरीज हुए शिफ्ट

सूचना मिलते ही अस्पताल में लगी आग पर बुझाने के लिए मौके पर दमकल पहुंच चुकी है. वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुकी है. रेस्क्यू करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. वहीं सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है. हालांकि इस घटना से वहां भगदड़ मची हुई है. वहीं मरीज परेशान दिख रहे हैं.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित फीमेल वार्ड के में लगी थी. बताया जा रहा है कि सेंट्रलाइज एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़की, जो तेजी से विकराल रूप में बदल गई. आग लगते ही अस्पताल परिसर में एक बार अफरा-तफरी मच गई और मरीजों व परिजनों में दहशत फैल गई, सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन, फायर ब्रिगेट, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. अस्पताल में मौजूद मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

वहीं बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर कई मरीज भर्ती थे, जिसमें महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी थे. यहां कुल 9 भर्ती मरीजों को आगजनी की घटना के बाद तुरंत सोना अस्पताल के सामने ही सनसिटी अस्पताल भेजा गया. जहां उनका उपचार शुरू हुआ, आगजनी की घटना ने सोना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े कर रही है.

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