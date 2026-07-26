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राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी

आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.

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राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी
राजस्थान में नवंबर तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारी है.
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जयपुर:

Rajasthan Panchayat Elections 2026: राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसके तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्टरों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों (SDM) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. विभाग ने कलेक्टरों और एसडीएम को पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए श्रेणीवार आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार दिया है. ये आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव और आयुक्त जोगाराम ने जारी किए हैं.

नई व्यवस्था के तहत, जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के वार्डों के साथ-साथ प्रधान के पदों के लिए आरक्षण निर्धारित करेंगे. इसी प्रकार, उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ)/एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम पंचायत वार्डों और सरपंच पदों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देंगे.

हालांकि, आरक्षण मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने से पहले अधिकारियों को ओबीसी (राजनीतिक) आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसके 5 अगस्त तक आने की उम्मीद है.

41 जिला परिषद, 457 पंचायत समिति और 14403 पंचायतों के लिए चुनाव

आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर 15 अगस्त तक पूरी होगी आरक्षण प्रक्रिया 

राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि ओबीसी (राजनीतिक) आयोग 15 जुलाई को जारी न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अपना सर्वेक्षण पूरा कर 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा. रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी होने की उम्मीद है.

सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और वार्ड सदस्यों के पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टरों और उप-मंडल स्तर पर एसडीएम की देखरेख में आयोजित की जाएगी.

अगले महीने 4 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव

राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, राज्य चुनाव आयोग ने संकेत दिया कि चुनाव प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने की संभावना है, और मतदान चार चरणों में आयोजित किया जाएगा.

राजस्थान में 15 नवंबर तक पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक समाप्त होने का प्रस्ताव है, जो अदालत के 90 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश के अनुरूप है. आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा अंतिम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी.

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