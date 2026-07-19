नीलगाय के तेवर देख पीछे हटा मशहूर लेपर्ड 'राणा', झालाना सफारी में पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ नजारा

जयपुर के विश्वप्रसिद्ध झालाना लेपर्ड सफारी में शनिवार (18 जुलाई) को वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को रोमांचकारी दृश्य देखने को मिला. मशहूर लेपर्ड 'राणा' और एक विशाल नीलगाय जलाशय पर आमने-सामने आ गए. इस पूरे घटनाक्रम को सफारी में मौजूद पर्यटकों ने अपने मोबाइल और कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि नीलगाय अपने इलाके में अधिकार जताते हुए लेपर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है.

नीलगाय आक्रामक, टकराव के बजाय पीछे हटा लेपर्ड

कुछ मिनटों तक चले इस घटनाक्रम को जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं. पानी की तलाश में नीलगाय सीधे उस जलस्रोत तक पहुंची, जहां पहले से लेपर्ड राणा मौजूद था. नीलगाय बिना घबराए पानी पीने लगी. पानी पीने के बाद उसने राणा की ओर आक्रामक अंदाज में बढ़ना शुरू किया. नीलगाय के तेज तेवर और आत्मविश्वास को देखते हुए राणा ने टकराव से बचना ही उचित समझा और धीरे-धीरे पीछे हट गया. कुछ क्षणों बाद वह वहां से दूर चला गया.

यहां देखें वीडियो

झालाना का सबसे बूढ़ा तेंदुआ है 'राणा'

झालाना लेपर्ड सफारी में झालाना में करीब 50 पैंथर है. यहां पर लोगों को सुबह-शाम दोनों समय सफारी कराई जाती है. राणा को झालाना का सबसे बूढ़ा तेंदुआ माना जाता है. इस चर्चित मेल लेपर्ड की साइटिंग पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण मानी जाती है.

यह भी पढ़ेंः पीर बाबा के गुंबद पर जा बैठा पैंथर, आसपास के घरों से निकलकर लोग बनाने लगे वीडियो



