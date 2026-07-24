ASI के बेटे के मर्डर के आरोपियों ने जेल में की पार्टी, बनाया वीडियो, वायरल होते ही गिरी गाज

राजस्थान में अक्सर जेलों के अंदर मोबाइल मिलने की घटनाएं आती रहती हैं जिसे लेकर सवाल उठते रहे हैं. लेकिन चित्तौड़गढ़ की जिला जेल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है. इस वीडियो में दिखता है कि एक बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी सलाखों के पीछे सजा नहीं काट रहे, बल्कि बाकायदा दावत उड़ा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और नाच-गा रहे हैं. ऐसे तीन वीडियो अब इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी राजस्थान नही करता है. हालांकि, हंगामे के बाद जेल प्रशासन की ओर से इस मामले में चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस थाना में रिपोर्ट दी गई, जिसके बाद वीडियो में दिख रहे 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

तीन वीडियो आए सामने

यह वीडियो 23 जुलाई, गुरुवार की शाम का बताया जा रहा है. इन तीन वीडियो ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.​ पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि करीब एक दर्जन बंदी आराम से एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं. दूसरे वीडियो में कुछ बंदी कथित तौर पर नशा करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं तीसरे वीडियो में ये सभी कैदी किसी खौफ के बिना एक साथ नाचते हुए जश्न मना रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा वीडियो खुद एक बंदी अपने एंड्राइड मोबाइल से सेल्फी मोड में रिकॉर्ड कर रहा है.

चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में पूर्व में भी अंदर मोबाइल फोन मिले हैं

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हत्याकांड से जुड़े अपराधी

वीडियो में मौज उड़ाते दिख रहे ये कैदी कोई छोटे-मोटे अपराधी नहीं हैं बल्कि ये सभी बहुचर्चित अजयराज सिंह हत्याकांड से जुड़े आरोपी बताए जा रहे हैं. इनमें गंगरार पुलिस थाने के हिस्ट्रीशीटर ईश्वरसिंह डेट, भैरू झुपड़ा और हर्षवर्धन सिंह सहित कई अन्य चेहरे शामिल हैं. ​गौरतलब है कि पिछले साल एक जून को बजरी विवाद के चलते रिटायर्ड एएसआई के बेटे अजयराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में परिजनों और विपक्ष ने स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने इस केस में दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो अब जेल में ऐश करते दिख रहे हैं.

सुरक्षा पर गंभीर सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने जब तलाशी ली तो बैरक से दो मोबाइल मिली हैं. इसके बाद वीडियो में दिख रहे 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज किया गया है. चित्तौड़गढ़ जेल में इससे पहले भी चेकिंग के दौरान छोटे मोबाइल मिलते रहे हैं, जिन पर केस भी दर्ज हुए. लेकिन इन नए वीडियो ने जेल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

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