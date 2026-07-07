प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है. जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में कई जगहों पर जमकर बरसात हुई. आज प्रदेश में बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 31 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी जयपुर में सोमवार को दिन भर की उमस के बाद देर शाम हल्की बरसात हुई. इस दौरान सीकर के श्रीमाधोपुर में सर्वाधिक 75 मिमी बरसात दर्ज की गई.
सड़कों पर भरा पानी
बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया. जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गईं, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया. जाम से निकलने के लिए भार मशक्कत करनी पड़ी.
सक्रिय रहेगा मॉनसून
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मॉनसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना भी है. पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन अब दक्षिण-पूर्वी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के आसपास पहुंच गया है, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा.
#WATCH जैसलमेर, राजस्थान: जैसलमेर में मौसम में बदलाव देखा गया, शहर में धूल भरी आंधी चली। (06.07) pic.twitter.com/DRlp1jq9V3— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 6, 2026
भारी से अति भारी बारिश का अनुमान
6 से 9 जुलाई के बीच उदयपुर और कोटा संभाग सहित दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
10 जुलाई के बाद बारिश में कमी की संभावना
पश्चिमी राजस्थान में भी 7 और 8 जुलाई को बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है. हालांकि, 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है.
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