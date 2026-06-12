जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी पर जानलेवा हमला, ITI की कक्षा के दौरान अटैक में घायल

जयपुर केंद्रीय कारागार में बंद एक बंदी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. घायल बंदी की मां अंतर भंवर ने जेल प्रशासन को शिकायत देकर घटना की निष्पक्ष जांच और पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. शिकायत के अनुसार जेल में निरुद्ध चेतन सिंह आईटीआई की पढ़ाई भी कर रहा है. बुधवार (10 जून) दोपहर में आईटीआई कक्षा के दौरान एक अन्य बंदी द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया. हमले में घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल भेजा गया. परिजनों का कहना है कि बंदी की जान को खतरा है और उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

घायल की मां ने बताई पूरी कहानी!

अंतर भंवर का आरोप लगाया है कि हमलावर बंदी सुभाष धोबी ने यह हमला सुमेर सिंह गुर्जर के कहने पर किया. सुमेर सिंह गुर्जर सहित मनीष सैनी, विष्णु पंडित, ललित और अर्जुन चीफ के नाम को भी शिकायत में दर्ज किया गया है. पीड़ित की मां का आरोप है कि उनके पुत्र के पास जेल के भीतर होने वाली कथित अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी होने के कारण उसे निशाना बनाया गया.

प्रशासन से सुरक्षा की मांग

परिवार का आरोप है कि चेतन सिंह की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है. उन्होंने जेल प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और चेतन सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. फिलहाल मामले में जेल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. शिकायत के आधार पर आगे की जांच की जा रही है.

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