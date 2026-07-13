विज्ञापन

तबादलों का दौर थमने के बाद ट्रांसफर का विरोध शुरू, जालोर में ग्रामीणों-बच्चों ने स्कूल पर जड़ा ताला

जालोर में प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर के ट्रांसफर के विरोध में ग्रामीणों-बच्चों ने स्कूल के बाहर ताला जड़ दिया. ट्रांसफर कैंसिल होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
तबादलों का दौर थमने के बाद ट्रांसफर का विरोध शुरू, जालोर में ग्रामीणों-बच्चों ने स्कूल पर जड़ा ताला
जालोर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन.

राजस्थान में 10 जुलाई तक तबादलों का दौर थमने के बाद अब विरोध भी नजर आ रहा है. जालौर के सरनाऊ ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने स्कूलों पर ताला जड़ दिया. उनके साथ बच्चे गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रधानाध्यापक के ट्रांसफर का विरोध करने लगे. रेबारियों की ढाणी (भेड़ा नाड़ी) की सरकारी स्कूल के हेडमास्टर मनोहर लाल का तबादला हो गया था. ग्रामीण और विद्यार्थी इसके विरोध में उतर गए और स्कूल के मुख्य द्वार को लॉक कर दिया. 

ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाध्यापक मनोहर लाल के कार्यकाल में विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हुआ और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही थी. ऐसे में उनके तबादले से विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है. इसी को लेकर ग्रामीणों और बच्चों ने स्कूल परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया.

ट्रांसफर निरस्त करने की मांग

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से प्रधानाध्यापक का तबादला निरस्त करने की मांग की. उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर विचार किया जाएगा. फिलहाल इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ेंः कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को डकैत जगन गुर्जर के घर भीड़ की बात माननी पड़ी

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Transfer List, Jalore News, Transfer Order
Get App for Better Experience
Install Now
Close