Rajasthan Summer Holidays 2026: राजस्थान में अब 35 की जगह 42 दिन रहेंगी गर्मी की छुट्टियां, प्रिंसिपल भी दे सकेंगे 2 दिन का अवकाश

Rajasthan News: राजस्थान में आग उगलती गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन बेहाल कर दिया है. इसी बीच, प्रदेश के स्कूली बच्चों, पैरेंट्स और टीचर्स के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है. अगर आप सोच रहे थे कि 20 जून को छुट्टियां खत्म हो रही हैं और चिलचिलाती धूप में स्कूल जाना पड़ेगा, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए. गर्मी के भयंकर प्रकोप को देखते हुए सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacations) को आगे बढ़ा दिया है.

अब 20 नहीं, 28 जून को खुलेंगे स्कूल

बीकानेर शिक्षा विभाग से 9 जून 2026 को जारी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, प्रदेश में अब ग्रीष्मकालीन अवकाश 28 जून तक रहेगा. पहले सरकार ने शिविरा पंचांग (Academic Calendar 2026-27) जारी करते हुए इन छुट्टियों को 17 मई से 20 जून (महज 35 दिन) तक ही सीमित कर दिया था. लेकिन अब छुट्टियां 7 दिन और बढ़ गई हैं, जिससे कुल अवकाश 42 दिनों का हो गया है. इसके साथ ही एक और राहत दी गई है. अब स्कूलों के प्रिंसिपल के पास अपने अधिकार से एक दिन की बजाय दो दिन की छुट्टी मंजूर करने की पावर होगी.

पहले क्यों कम कर दी गई थीं छुट्टियां?

दरअसल, छुट्टियों में इस कटौती के पीछे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक खास प्लान था. शिक्षा संकुल में शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में तय किया गया था कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पढ़ाई के दिन बढ़ाकर 214 किए जाएंगे. इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण 21 जून को होने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था. सरकार चाहती थी कि 20 जून को छुट्टियां खत्म हों और 21 जून को स्कूल खुलने पर सभी बच्चे और टीचर्स एक साथ मिलकर बिना किसी सिरदर्द के योगाभ्यास कर सकें. लेकिन शिक्षक संघ शुरुआत से ही इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे.

46 डिग्री के पार पहुंचा पारा

सरकार का प्लान अच्छा था, लेकिन राजस्थान के मौसम ने सारा खेल पलट दिया. इस वक्त प्रदेश भट्टी की तरह तप रहा है. जैसलमेर में तापमान सबसे ज्यादा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बाड़मेर (46.0 डिग्री), कोटा (45.7 डिग्री) और चूरू (45.3 डिग्री) का भी बुरा हाल है. जयपुर मौसम विभाग (IMD) ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव (लू) चलने की चेतावनी जारी की है, जहां पारा 44 से 45 डिग्री तक रह सकता है. हालांकि, आज दोपहर बाद पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में धूलभरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से मामूली राहत मिलने के आसार जरूर हैं.

ये भी पढ़ें:- आहलुवालिया मॉल के INOX सिनेमा हॉल में नाइट शो के दौरान गिरी फॉल सीलिंग, कुर्सी छोड़ भागे दर्शक