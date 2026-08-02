बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में रिकॉर्ड बारिश, राजस्थान के 26 जिलों में अलर्ट, कल से धीमी पड़ेगी मानसून की रफ्तार

राजस्थान में बरसात का दौर आज (2 अगस्त) भी जारी रहेगा. मौसम विभाग की ओर से 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है. जालोर, पाली और सिरोही में भारी बारिश की चेतावनी है. शनिवार (1 अगस्त) को कई इलाकों में जमकर बारिश हुई. पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सर्वाधिक 60 मिमी और उदयपुर के पास सलूंबर में 57 मिमी बारिश दर्ज की गई. हालांकि, सोमवार (3 अगस्त) से राज्य में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है.

इन इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान

आज (2 अगस्त) बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम रह सकती है. कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार है.

मानसून ट्रफ शिफ्ट होने से बारिश होगी कम

मौसम विभाग के अनुसार, 3 अगस्त से मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो सकती है, जिसके चलते राज्य में बारिश की गतिविधियां कम होंगी और अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है. हालांकि, 3 से 5 अगस्त के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है.

जैसलमेर और बाड़मेर में 3 डिग्री कम हुआ तापमान

वहीं, पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को हुई बारिश का असर तापमान पर भी दिखा है. जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. फलोदी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा. हालांकि तापमान गिरने और बादलों के छाए रहने से लोग उमस से जरूर बेहाल रहे.

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