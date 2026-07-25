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कलेक्ट्रेट में कूलर साफ करते नजर आए DM संदेश नायक, शहरवासियों से बोले- हर संडे मनाएं 'ड्राई डे'

कूलर की सफाई के बाद जानें क्यों जिला कलक्टर ने लोगों से की 'संडे ड्राई डे' मनाने की अपील. पढ़ें पूरी खबर.

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कलेक्ट्रेट में कूलर साफ करते नजर आए DM संदेश नायक, शहरवासियों से बोले- हर संडे मनाएं 'ड्राई डे'
कूलर से पानी निकालते हुए डीएम संदेश नायक की तस्वीर.
NDTV Reporter

Jaipur News: सरकारी दफ्तरों का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? धूल खाती फाइलें, साहब का रौब और 'अरे भई, कोई इसे साफ करो' वाले ऑर्डर! लेकिन जयपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जो दिखा, उसने अफसरों के इस 'टिपिकल' अंदाज को एकदम से पलट दिया. 

निरीक्षण के दौरान खुद उठाया सफाई का जिम्मा

शुक्रवार को जिला कलक्टर संदेश नायक कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर वहां रखे एक कूलर पर पड़ी, जिसमें पानी जमा था. जमा पानी में डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के पनपने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है. ऐसे में कलक्टर ने किसी सफाई कर्मचारी को बुलाने या दूसरों को आदेश देने के बजाय, खुद ही कूलर को साफ करना शुरू कर दिया. वहां मौजूद सीएमएचओ (जयपुर प्रथम) डॉ. रवि शेखावत और अन्य अधिकारी भी कलक्टर के इस कदम को देखकर हैरान रह गए और उनके इस श्रमदान की सराहना की.

डेंगू से बचना है तो हर संडे मनाएं 'ड्राई डे'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों के जरिए कलक्टर ने आमजन को यह संदेश दिया है कि बीमारियों से बचने की शुरुआत खुद से और अपने घर से करनी होगी. डेंगू से बचाव के लिए प्रशासन ने अब दो बड़े नियम बनाए हैं, जिन्हें हर किसी को फॉलो करना है:-

1. जिले के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अब हर शुक्रवार को विशेष जांच अभियान चलेगा. इसके तहत दफ्तरों के कूलर, पानी की टंकियों, गमलों और कबाड़ की बारीकी से सफाई की जाएगी ताकि कहीं भी मच्छरों का लार्वा न पनप सके.
2. प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे हर रविवार को अपने घरों में 'ड्राई डे' मनाएं. इस दिन कूलर का सारा पानी खाली कर दें, पानी के बर्तनों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं और यह पक्का करें कि छत या घर के आस-पास कहीं भी बारिश का पानी इकट्ठा न हो.

सिर्फ 10 मिनट की मेहनत दे सकती है डेंगू को मात

कलक्टर संदेश नायक ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए जनभागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर हर नागरिक हफ्ते में केवल 10 मिनट निकालकर अपने घर और आस-पास की सफाई पर ध्यान दे, तो डेंगू जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है.

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