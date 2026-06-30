विज्ञापन

"यमुना जल समझौते से राजस्थान की प्यास बुझेगी", CM भजनलाल बोले- कांग्रेस ने कभी समाधान नहीं निकाला

यमुना जल पर‍ियोजना के MoA पर कल द‍िल्‍ली में साइन हो गया है. राजस्‍थान के CM भजनलाल शर्मा और हर‍ियाणा के CM नायब स‍िंह सैनी ने हस्‍ताक्षर क‍िए. 

Read Time: 2 mins
Share
"यमुना जल समझौते से राजस्थान की प्यास बुझेगी", CM भजनलाल बोले- कांग्रेस ने कभी समाधान नहीं निकाला
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौते से राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिलेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता है, और यह समझौता प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. उन्होंने कहा कि 29 जून का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक है, और प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. 

"कांग्रेस ने नहीं किया समाधान" 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने वर्षों तक इस मुद्दे का समाधान नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पानी की पीड़ा को समझते हुए इसे प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि इस समझौते से राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिलेगा. 

सीएम भजनलाल ने गृह मंत्री का जताया आभार 

भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से यह महत्वपूर्ण पहल संभव हो सकी. 

"राजस्थान कर रहा विकास"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और प्रदेश विकास योजनाओं के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य में अनेक विकास कार्य हुए हैं, और डबल इंजन की सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी है. 

उन्होंने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने कभी जनता के हित में काम नहीं किया. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन करेंगे. 

यह भी पढ़ें: कौन है डकैत जगन गुर्जर की हत्या करने वाला विष्णु जाट, गैंगस्‍टर कुलदीप जघीना की हत्‍या के बाद चर्चा में आया

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan, CM Bhajan Lal Sharma, Yamuna Water Agreement, Haryana, Amit Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Close