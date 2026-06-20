दौसा: बीमार बहन से मिलने गई महिला, सूने मकान का ताला तोड़कर 10 लाख के गहने उड़ा ले गए चोर

Rajasthan News: राजस्थान में दौसा जिले के बांदीकुई शहर में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. यह घटना तब घटी जब शहर के एक इलाके में स्थित मकान पूरी तरह सूना था. पीड़ित महिला अपनी बीमार बहन का हालचाल जानने के लिए गुढ़ाकटला गई हुई थी. घर के मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए चोरों ने बड़ी चालाकी से मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के भीतर प्रवेश कर गए.

प्लान बनाकर वारदात को दिया अंजाम

पीड़ित परिवार का आरोप है कि चोरों ने इस पूरी वारदात को अत्यंत सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है. ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाश काफी समय से घर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और जैसे ही घर सूना हुआ, उन्होंने धावा बोल दिया. चोर घर के भीतर रखी अलमारियों को खंगालते हुए करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सोने के कीमती आभूषण समेटकर रफूचक्कर हो गए. जब परिजन वापस घर लौटे तो घर का सामान बिखरा हुआ था और गहने गायब थे. यह मंजर देखकर उनके होश उड़ गए.

पुलिस की जांच

घटना की सूचना मिलते ही बांदीकुई थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने शुरू किए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों के हुलिए और भागने के रास्तों का पता लगाया जा सके. वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

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