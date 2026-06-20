राजस्थान के 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मानसून दस्तक... 6 दिन बादल से बरसेगी 'राहत'

राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 21 जून को प्रदेश के 26 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 40-50 की स्पीड से हवाएं चलने व बारिश का अनुमान है. जयपुर मौसम के केंद्र के जारी बुलेटिन में बताया गया कि आगामी 24 घंटे में बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके कारण इन इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है. इस दौरान कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मेघगर्जन व वज्रपात के तेज हवाएं भी चलेंगी.

जयपुर में राहत की बारिश

अगर आज के मौसम की बात करें तो जयपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जयपुर शहर में सुबह 8:30 बजे तक बारिश दर्ज नहीं हुई, जबकि शाम 5:30 बजे तक 1.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके बाद श्रीगंगानगर में 40.3 डिग्री, बाड़मेर में 39.8 डिग्री, चूरू में 39.7 डिग्री और जैसलमेर में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. बारिश के आंकड़ों में भीलवाड़ा में सुबह तक 16.4 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ में 10 मिलीमीटर और कोटा में 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. शाम तक कोटा में 8.8 मिलीमीटर, उदयपुर में 3.4 मिलीमीटर, भरतपुर में 3 मिलीमीटर और जयपुर में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग ने बताया कि विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों में जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की मध्यम आंधी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 21 से 24 जून को भी मेघगर्जन के साथ कहीं- कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. हालांकि, दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है.

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