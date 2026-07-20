विज्ञापन

स‍िगरेट उधार नहीं देने पर मारा चाकू, प्रशासन ने आरोप‍ियों के घर पर चलाया बुलडोजर

पुल‍िस ने चाकू मारने वाले तीनों आरोप‍ियों को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया है. इसके बाद उनके अवैध न‍िर्माण पर बुलडोजर चला द‍िया. 

Read Time: 2 mins
Share
स‍िगरेट उधार नहीं देने पर मारा चाकू, प्रशासन ने आरोप‍ियों के घर पर चलाया बुलडोजर
बूंदी में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया.
NDTV Reporter

बूंदी जिले में नैनवा रोड पर हुए चर्चित चाकूबाजी प्रकरण के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनता कॉलोनी स्थित उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया. प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरोपी विशाल मेघवाल और रवि भट्टा के अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर वन विभाग, ब‍िजली विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. 

दुकानदार पर चाकू से हमला

जानकारी के अनुसार, नैनवा रोड क्षेत्र में पान की दुकान संचालित करने वाले बहादुर मीणा पर सिगरेट उधार नहीं देने की बात को लेकर तीन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था. हमले में बहादुर मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल बन गया था. 

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है. (NDTV Reporter)

कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात है. (NDTV )

पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार 

घटना को गंभीरता से लेते हुए बूंदी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, और महज 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में विशाल मेघवाल, रवि भट्टा और एक अन्य युवक शामिल है. पुलिस के अनुसार, विशाल मेघवाल और रवि भट्टा के खिलाफ पहले से भी आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, और दोनों को थाना स्तर पर हिस्ट्रीशीटर के रूप में च‍िह्न‍ित किया गया है.

बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया   

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशासन ने अपराधियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की. प्रशासन का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ज‍िससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराधियों में सख्त संदेश दिया जा सके. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. 

यह भी पढ़ें: राजस्‍थान में आज से बदल जाएगा मौसम, जयपुर और कोटा में जोरदार बार‍िश; IMD की नई भविष्यवाणी  

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Bundi News, Bulldozer Action, Knife, Police Action
Get App for Better Experience
Install Now
Close