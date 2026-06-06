Rajasthan: घर बैठे कमाई के चक्कर में खाली हो रहे बैंक खाते, ठगों के निशाने पर महिलाएं और युवा

Rajasthan Cyber Crime: आज के डिजिटल दौर में घर बैठे अच्छी कमाई करने का सपना देखना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है.राजस्थान सहित देशभर में 'वर्क फ्रॉम होम' के लुभावने विज्ञापनों के जरिए साइबर ठगों ने महिलाओं और युवाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट बना लिया है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कम समय में मोटी कमाई का झांसा देने वाले ये गिरोह लगातार सक्रिय हैं.

कैसे फंसते हैं लोग जाल में?

ठग अक्सर आसान काम और पार्ट-टाइम जॉब का झांसा देकर शुरुआत में कुछ छोटे टास्क देते हैं और छोटा भुगतान करके भरोसा जीतते हैं.एक बार विश्वास कायम होने के बाद वे रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी या निवेश के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते हैं.कई मामलों में तो पीड़ितों को स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड करवाकर उनके बैंक खाते खाली कर दिए जाते हैं.

महिलाओं और युवाओं को बनाया जा रहा निशाना

साइबर विशेषज्ञों और मनोचिकित्सकों का मानना है कि गृहिणियों और छात्राओं में आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की तीव्र इच्छा होती है.ठग इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं.वे नकली वेबसाइटों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को विश्वसनीय दिखाते हैं ताकि महिलाएं और युवा उनके झांसे में आ जाएं.राजस्थान में ऐसी घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं.

सतर्कता ही है बचाव का एकमात्र उपाय

किसी भी ऑनलाइन नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले संस्था की वैधता और उसके ऑफिस के पते की पुष्टि जरूर करें.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई स्क्रीन शेयरिंग एप डाउनलोड करें.बैंक डिटेल्स, ओटीपी या यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ साझा न करें.यदि कोई आपसे नौकरी के बदले अग्रिम पैसे मांगता है, तो समझ लीजिए कि वह ठगी का प्रयास है.

ठगी होने पर क्या करें?

यदि दुर्भाग्यवश आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो घबराएं नहीं.तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

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