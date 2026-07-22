विज्ञापन

जूली के नेतृत्व में अलवर में हल्ला बोल, बोले- बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हास्यापद

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में कांग्रेस के प्रदर्शन का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की आवाज उठा रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी है.

Read Time: 3 mins
Share
जूली के नेतृत्व में अलवर में हल्ला बोल, बोले- बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हास्यापद
कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का अलवर में विरोध-प्रदर्शन.

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अहंकार छोड़कर देश-प्रदेश के छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुनना चाहिए. जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा सभाओं में पेपर लीक नहीं होने का दावा करते थे, लेकिन हकीकत सबके सामने है. राजस्थान में सीकर और अन्य स्थानों का नाम पेपर लीक में आना बेहद चिंताजनक है.

जूली का सवाल- 9 दिन तक FIR क्यों नहीं हुई?

इस दौरान 'शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो', 'पेपर माफिया पर कार्रवाई करो' और 'छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो' के नारे भी गूंजे. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नीट-2026 का पेपर राजस्थान में लीक हुआ और राज्य सरकार ने 9 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की. उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि पिछले तीन साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है और पिछले 12 सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं.

"बीजेपी शायद भूल गई वो सत्ता में है", जूली का तंज

जूली ने  बुधवार (22 जुलाई) को जयपुर में भाजपा द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर निकाले गए पैदल मार्च पर तंज कसते हुए कहा कि शायद भाजपा नेता यह भूल चुके हैं कि वे सत्ता में हैं, विपक्ष में नहीं. छात्रों की आवाज और उनकी वाजिब मांगों का समर्थन कर रही विपक्षी पार्टी के खिलाफ भाजपा का इस तरह सड़कों पर उतरना अत्यंत निंदनीय और हास्यास्पद है. सत्ता पक्ष का काम जनता और छात्रों की समस्याओं का समाधान करना होता है, न कि विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना.

यह भी पढ़ेंः सिंधिया रियासत की 400 साल पुरानी तोप की राजस्थान में तलाश, पुलिस ने जेसीबी से खुदाई कराई

कांग्रेस नेता ने की दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा

नेता प्रतिपक्ष ने साफ किया कि राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में हुई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की. उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर भाजपा सरकार युवाओं के इतने खिलाफ क्यों है और उनके मुद्दों पर सुनवाई करने के बजाय अहंकार क्यों दिखा रही है? असलियत यह है कि भाजपा सरकार युवाओं के उबलते आक्रोश और राहुल गांधी के निडर नेतृत्व से बुरी तरह घबराई हुई है. इसी बौखलाहट में विपक्ष और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए लगातार असंवैधानिक रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है.  

यह भी पढ़ेंः "कश्मीर-बिहार से बुलाए गए पत्थरबाज", मदन राठौड़ का आरोप- धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए विदेश से आया फंड

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Alwar News, Congress Protest, NEET Paper Leak Protest, Tikaram Jully
Get App for Better Experience
Install Now
Close