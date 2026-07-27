विज्ञापन

कांग्रेस की मशाल रैली में हादसा, जिलाध्यक्ष समेत 2 नेताओं पर गिरे जलते हुए अंगारे, बाल-बाल बचे

ब्यावर में कांग्रेस के विजय जुलूस के दौरान हादसा हो गया. रैली अजमेरी गेट से कुछ कदम की दूरी तक बढ़ी थी कि हाथ पर जलते हुए अंगारे गिर गए.

Read Time: 2 mins
Share
कांग्रेस की मशाल रैली में हादसा, जिलाध्यक्ष समेत 2 नेताओं पर गिरे जलते हुए अंगारे, बाल-बाल बचे
ब्यावर में कांग्रेस की रैली के दौरान हादसा.

राजस्थान के ब्यावर में कांग्रेस की ओर से निकाली गई मशाल रैली में हादसा हो गया. खनन प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष आशीष पदावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी पर जलते हुए अंगारे गिर गए. गनीमत रही कि समय रहते संभल जाने से दोनों नेता सुरक्षित बच गए. इस घटना के दौरान रैली के बीच कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई. नेताओं के कपड़ों में आग लगती, उससे पहले मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए अंगारों को बुझा दिया. 

अजमेरी गेट से सुभाष चौक तक निकली मशाल रैली 

दरअसल, ब्यावर में कांग्रेस ने विजय जुलूस निकाला था. राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान और जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल थामकर शहर में रैली निकाली. मशाल रैली की शुरूआत अजमेरी गेट स्थित सुभाष चौक से हुई. रैली के बीच नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष किशोर चौधरी भी हाथों में मशाल थामे चल रहे थे.

पदावत आगे बढ़ने के चक्कर में हादसे का शिकार

यह रैली अजमेरी गेट से कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि बीच रास्ते में हादसा हो गया है. नारे लगाते हुए खनन प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष आशीष पदावत जोश में होश खो बैठे. पदावत नारे लगाते हुए जिलाध्यक्ष के आगे बढ़ने लगे. इसी दौरान उनका हाथ जिलाध्यक्ष के हाथ में मशाल से जा टकराया और मशाल में जलते हुए अंगारे दोनों नेताओं पर आ गिरे. 

कार्यकर्ता अलर्ट हुए, नेताओं का संभाला

अचानक हुई इस घटना से इन दोनों नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी घबरा गए. मौके पर हलचल मच गई. कार्यकर्ताओं ने नेताओं को संभाला और अंगारों को बुझाया, ताकि आग न लगे. इस हादसे के बाद नेता दहशत में आ गए और उन्होंने मशाल कार्यकर्ताओं को थमा दी. यह रैली सुभाष सर्किल से शुरू होकर मुख्य मार्गों और बाजारों से गुजरते हुए गांधी सर्किल पहुंचे. 

यह भी पढ़ेंः मुकुंदरा टनल के नीचे से सरपट दौड़ने लगीं गड़‍ियां, 15 दिन बाद दूसरा टनल भी होगा शुरू

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Beawar Congress Rally Accident, Rajasthan Politics
Get App for Better Experience
Install Now
Close