Weather Alert: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे आंधी-बारिश का दौरा फिर से शुरू होने का अनुमान है. इसकी वजह से तापमान में कमी होगी. लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. बुधवार सुबह राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी रही.
श्रीगंगानगर में 46 डिग्री पारा
श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. गर्मी से लोगों को बुरा हाल हो रहा है. दोपहर 12 बजे तक सड़क पर इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आते हैं. पश्चिमी राजस्थानके बीकानेर और जोधपुर में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज होने का अनुमान है. कुछ जगहों पर लू चलेगी. 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.
आंधी-बारिश का दौर फिर बढ़ेगा
नए पश्चिमी विक्षो से आज कुछ जिलों में आंधी-बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेंगी. 11 से 14 जून के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज आंधी चलेगी. साथ ही कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जैसलमेर: आंधी और हवाओं से मिली थोड़ी राहत, लेकिन दोपहर में फिर बढ़ेगी तपिश,11 से 14 जून के बींच आंधी बारिश का अलर्ट है.
आंधी बारिश का येलो अलर्ट
राजस्थान में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट है. डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है.
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