विज्ञापन

किसानों के खेतों में अचानक निकलने लगा क्रूड ऑयल, 3 किमी तक फैल गया कच्चा तेल

स्थानीय लोगों के अनुसार, ना ही कोई जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर पहुचा है. मानसून की आहट और बारिश का मौसम होने के चलते किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं.

Read Time: 2 mins
Share
किसानों के खेतों में अचानक निकलने लगा क्रूड ऑयल, 3 किमी तक फैल गया कच्चा तेल

Rajasthan News: बाड़मेर जिले के तेल उत्पादक क्षेत्र में क्रूड ऑयल की पाइपलाइन (Cruide Oil Pipeline Leakage) लेकर जाने से लगातार क्रूड ऑयल किसानों के खेतों में पड़ा है. जिसके बाद किसानों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं. पिछले 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लगातार क्रूड रिसाव को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं.

पाइपलाइन में लीकेज से फैला तेल

जानकारी के अनुसार, बाड़मेर के बोथिया में भाग्य में वेलवेट 12 के पास क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में लीकेज हो गया और उसके बाद करीब तीन से चार किलोमीटर इलाके में किसानों के खेतों में क्रूड ऑयल फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि 12 घंटे से अधिक समय भी जाने के बाद भी अभी तक कंपनी की कोई भी कार्मिक मौके पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही क्रूड ऑयल के रिसाव को रोकने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कदम उठाए जा रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रशान का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर

स्थानीय लोगों के अनुसार, ना ही कोई जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर पहुचा है. मानसून की आहट और बारिश का मौसम होने के चलते किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं. एक तरफ खरीब की बुवाई का समय आ गया है. दूसरी तरफ किसानों खेती करने के लिए खेतो की साफ सफाई की थी. तभी क्रूड ऑयल पाइप लाइन लीकेज से क्रूड ऑयल व रासायनिक पानी से खेत भर गए हैं.

यह भी पढे़ं-

ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम: कैसे गर्म चाय की मदद से Amazon से ठगे 19.87 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

जैसलमेर में तेज आंधी बारिश का कहर, होटल की छत से उड़कर सड़क पर गिरे सोलर पैनल, दादा-पोते गंभीर घायल

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Rajasthan News, Crude Oil, Crude Oil Leakage, Barmer News, Crude Oil Pipeline In Rajasthan
Get App for Better Experience
Install Now
Close