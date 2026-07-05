किसानों के खेतों में अचानक निकलने लगा क्रूड ऑयल, 3 किमी तक फैल गया कच्चा तेल

Rajasthan News: बाड़मेर जिले के तेल उत्पादक क्षेत्र में क्रूड ऑयल की पाइपलाइन (Cruide Oil Pipeline Leakage) लेकर जाने से लगातार क्रूड ऑयल किसानों के खेतों में पड़ा है. जिसके बाद किसानों के खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं. पिछले 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लगातार क्रूड रिसाव को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं.

पाइपलाइन में लीकेज से फैला तेल

जानकारी के अनुसार, बाड़मेर के बोथिया में भाग्य में वेलवेट 12 के पास क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में लीकेज हो गया और उसके बाद करीब तीन से चार किलोमीटर इलाके में किसानों के खेतों में क्रूड ऑयल फैल गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि 12 घंटे से अधिक समय भी जाने के बाद भी अभी तक कंपनी की कोई भी कार्मिक मौके पर नहीं पहुंचे हैं और ना ही क्रूड ऑयल के रिसाव को रोकने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कदम उठाए जा रहे हैं.

प्रशान का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर

स्थानीय लोगों के अनुसार, ना ही कोई जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर पहुचा है. मानसून की आहट और बारिश का मौसम होने के चलते किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं. एक तरफ खरीब की बुवाई का समय आ गया है. दूसरी तरफ किसानों खेती करने के लिए खेतो की साफ सफाई की थी. तभी क्रूड ऑयल पाइप लाइन लीकेज से क्रूड ऑयल व रासायनिक पानी से खेत भर गए हैं.

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