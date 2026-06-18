दौसा: स्कूल में टीसी लेने गई छात्रा से शिक्षक ने की छेड़छाड़, पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

Rajasthan News: राजस्थान में दौसा जिले के मंडावर कस्बे से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात एक सरकारी शिक्षक पर नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है. इस घटना के बाद से स्थानीय शिक्षा विभाग और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता छात्रा स्कूल में अपना टीसी लेने पहुंची थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. पीड़िता का आरोप है कि शिक्षक ने उसे गलत तरीके से छुआ और किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी. डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर अपने पिता को आपबीती बताई.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा के पिता ने तुरंत मंडावर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मंडावर थाना पुलिस का कहना है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है इसलिए इसकी गहनता से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर शिक्षक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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