विज्ञापन

28 जून को होगी वनपाल भर्ती परीक्षा, नियंत्रण कक्ष से हर गतिविधि पर नजर; हेल्पलाइन नंबर जारी

राजस्थान में वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन ने कलक्ट्रेट में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 26 से 28 जून तक सक्रिय रहेगा और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेगा.

Read Time: 2 mins
Share
28 जून को होगी वनपाल भर्ती परीक्षा, नियंत्रण कक्ष से हर गतिविधि पर नजर; हेल्पलाइन नंबर जारी
राजस्थान में वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, जयपुर में इस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं.

परीक्षा का मुख्य केंद्र

परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्ट्रेट परिसर में एक विशेष जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दिन दोनों ही स्थितियों में सक्रिय रहेगा.

संचालन का समय और व्यवस्था

नियंत्रण कक्ष का संचालन 26 और 27 जून को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा. वहीं, परीक्षा के मुख्य दिन यानी 28 जून को यह नियंत्रण कक्ष सुबह 9 बजे से शुरू होकर परीक्षा की समाप्ति और उससे संबंधित समस्त कार्यों के पूर्ण होने तक निरंतर कार्यशील रहेगा. इसमें विभिन्न विभागों के अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष नियुक्ति की गई है. ये सभी कर्मी परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखेंगे और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है. यदि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वे सीधे जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0141-2206699 पर संपर्क कर सकते हैं.
प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह व्यवस्थित और निष्पक्ष रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी संबंधित विभागों को परीक्षा के दौरान सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें- 'डोटासरा के परिवार ने RAS इंटरव्यू में बढ़वाए नंबर', किरोड़ी लाल ने फोड़ा चिट्ठी 'बम'

पूरी स्टोरी पढ़ें

Rajasthan.NDTV.in पर राजस्थान की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार, लाइफ़स्टाइल टिप्स हों, या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें, सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Forest Guard Exam, Rajasthan Recruitment, Jaipur News
Get App for Better Experience
Install Now
Close